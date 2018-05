Plus de dix ans de prison pour un hacker britannique

J. SAINSBURY PLC

Londres - Un pirate informatique a été condamné vendredi au Royaume-Uni à plus de dix ans de prison pour avoir dérobé les données financières de dizaines de milliers de personnes avant de les revendre sur le "dark web".Le tribunal londonien de Southwark a condamné Grant West, 26 ans, à dix ans et huit mois de prison pour avoir volé les données de clients de plus de 100 entreprises dans le monde entier, dont la compagnie de voitures avec chauffeur Uber, la chaine de supermarchés Sainsbury's ou encore l'opérateur de téléphonie mobile T-Mobile.Opérant sous le pseudonyme de "Courvoisier", "M. West convertissait les bénéfices obtenus par la vente en ligne de ces données financières en bitcoins (la première et principale monnaie virtuelle, ndlr), puis les stockait dans différents comptes", a précisé la Metropolitan Police, la police londonienne.Il vendait les données volées sur le "dark web", une partie cachée d'internet où se déroulent des transactions illégales.Grant West a été arrêté et ses comptes saisis en septembre 2017, au terme de deux ans d'enquête. Scotland Yard a saisi l'équivalent d'environ un demi-million de livres britanniques (environ 570.000 euros) de bitcoins, la première opération de ce type pour la police londonienne et la seconde fois que des bitcoins ont été saisis au Royaume-Uni.Le jeune homme vendait aussi du cannabis et des manuels d'utilisation destinés à des apprentis pirates informatiques et apprentis fraudeurs, a indiqué le Crown Prosecution Service (parquet), et la police a saisi 25.000 livres en liquide, 500 grammes de cannabis et une carte SD. Celle-ci contenait les identifiants de 78 millions de comptes et 63.000 données de cartes bancaires.La petite amie du hacker, Rachael Brookes, 26 ans, dont l'ordinateur avait été utilisé pour des attaques contre le service de livraison de repas Just Eat entre juillet et décembre 2015, a été condamnée le 2 mai à deux ans de travaux d'intérêt général.Ces attaques avaient coûté 200.000 livres (environ 227.000 euros) à la compagnie Just Eat, a indiqué la police. Les informations financières des clients n'avaient en revanche pas été piratées.ktr-pau/pn/eb(©AFP / 25 mai 2018 13h49)