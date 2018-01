Plus de soixante ans de tension entre les deux Corées

Les deux Corées qui se sont affrontées entre 1950 et 1953 n'ont jamais conclu de traité de paix et les 64 années qui ont suivi ont été émaillées de nombreux incidents et affrontements.Le 25 juin 1950, l'armée nord-coréenne franchit le 38e parallèle marquant la division de la péninsule entre le Nord communiste et le Sud capitaliste et s'empare de Séoul en trois jours.La guerre, qui s'est internationalisée avec le soutien des Etats-Unis au Sud et de la Chine au Nord, fera entre deux et quatre millions de morts.Un armistice fragile est signé le 27 juillet 1953 mais n'est pas suivi d'un traité de paix. Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre.Depuis la fin de la guerre, de nombreux attentats, infiltrations de troupes et affrontements divers, la plupart provoqués par Pyongyang, ont menacé le cessez-le-feu. Pyongyang a placé à plusieurs reprises ses troupes en état de guerre.La Corée du Nord réalise, le 9 octobre 2006, son premier essai nucléaire réussi et est depuis sous le coup d'une série de sanctions internationales.En 2017, Pyongyang multiplie les tirs de missiles balistiques et mène le 3 septembre son sixième essai nucléaire, le plus puissant à ce jour, sur fond d'escalade verbale entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un.Le 21 septembre, le nouveau président sud-coréen Moon Jae-In affirme devant l'ONU que la Corée du Sud ne recherche pas "l'effondrement" de la Corée du Nord mais met en garde sur le risque d'un "affrontement militaire accidentel", exigeant que Pyongyang "renonce à son programme nucléaire".Séoul annonce le 6 novembre mettre sur liste noire dix-huit banquiers nord-coréens établis en Chine, Russie et Libye, premières mesures unilatérales depuis l'arrivée au pouvoir en mai de M. Moon.Le 3 janvier 2018, les deux Corées remettent en service un téléphone rouge transfrontalier fermé depuis 2016, après que Kim Jong-Un a évoqué une participation de son pays aux JO d'hiver en février à Pyeongchang en Corée du Sud.Le 5 janvier, sur proposition de Séoul, les deux pays conviennent de tenir le 9 janvier leurs premières discussions depuis décembre 2015.(©AFP / 05 janvier 2018 11h51)