Plus faible excédent trimestriel pour le commerce extérieur suisse depuis 2013

Zurich (awp) - Le solde de la balance commerciale suisse a atteint 2,32 milliards de francs en mars. Sur l'ensemble du premier trimestre, l'excédent s'est inscrit à 6,46 milliards, soit la plus faible valeur depuis 2013. La tendance positive s'est poursuivi avec des exportations en petite progression et des importations en forte hausse, a souligné mardi l'Administration fédérale des douanes.Corrigées des variations saisonnières, les exportations suisses sont restées inchangées à 19,36 milliards de francs en mars sur un mois. En termes réels, elles ont progressé de 0,6%. De leur côté, les importations ont progressé de 5,4% en termes nominal ou +3,9% en réel à 17,05 milliards.Sur le trimestre, les exportations ont progressé de 0,2% à 57,5 milliards en terme nominal (réel: -1,8%) par rapport au trimestre précédent tandis que les importations ont bondi de 4,1% à 51,0 milliards (réel: +2,0%). Sur un an, ces dernières ont même enflé de 17%.Du point de vue géographique, les exportations helvétiques ont progressé vers les trois principaux marchés au premier trimestre, soit l'Amérique du Nord (+3,9%), l'Europe (+1,0%) et l'Asie (+0,9%).Les exportations horlogères ont bondi de 4,9% tandis que celles de produits chimiques et pharmaceutiques ont progressé de 0,7%. Le segment des machines et électronique est resté stable tandis que les instruments de précision ont accusé un repli de 0,5%.uh/rw/ol/jh(AWP / 24.04.2018 08h32)