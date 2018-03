Plusieurs morts dans un attentat dans le sud de l'Afghanistan

Kaboul - Un attentat a fait plusieurs morts et des blessés vendredi dans la ville de Lashkar Gah, dans le sud-ouest de l'Afghanistan, ont annoncé les autorités locales."Une voiture piégée a explosé à l'entrée d'un stade", a expliqué à l'AFP un porte-parole de la police de la province du Helmand, Salam Afghan, selon lequel deux civils au moins ont été tués et 20 autres blessés.Le porte-parole du gouverneur du Helmand, Omar Zwak, a pour sa part fait état d'au moins 10 morts et 37 blessés.Les autorités afghanes donnent souvent des bilans contradictoires après de telles attaques.L'explosion qui a secoué la ville de Lashkar Gah, située à 600 km au sud-ouest de Kaboul, s'est produite alors que les spectateurs quittaient le stade à l'issue d'une rencontre de lutte, a précisé la police.Une ONG italienne active dans cette région particulièrement agitée du pays, Emergency, a pour sa part fait état d'un bilan de quatre morts et 35 blessés."Depuis notre centre chirurgical dans cette ville, nous avons entendu une forte explosion", a écrit Emergency dans un tweet. "35 blessés déjà transférés dans notre hôpital, 4 autres étaient morts à leur arrivée", a précisé l'ONG.(©AFP / 23 mars 2018 16h35)