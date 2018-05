Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Aujourd'hui, vers 14h00, une fuite de gaz suite à un forage sur un chantier privé, dans le quartier de Sécheron à Cugy, était annoncée au Centre d'engagement et d'alarme de la Police cantonale fribourgeoise. Les habitations dans un rayon de 300 mètres autour du sinistre ont été évacuées préventivement et la ligne CFF entre Payerne et Estavayer-le-Lac a été interrompue. Aucun blessé n'est à déplorer. La situation est revenue à la normale vers 18h30.