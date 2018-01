Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En août de l'année dernière, la Police cantonale a élucidé plusieurs dizaines d'infractions au patrimoine, dont de nombreux vols de vélos, commises en grande majorité en ville de Bulle et de Fribourg entre 2016 et 2017. Huit personnes en lien avec ces infractions ont été identifiées et dénoncées.