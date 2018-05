Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Depuis le mois de mars, plus d'une vingtaine de cas d'escroqueries " au support Microsoft " ont été annoncés aux Polices cantonales fribourgeoise et vaudoise. Ces escrocs se font passer pour des employés du support technique informatique et persuadent les victimes de leur laisser l'accès à leur ordinateur. Le préjudice s'élève à plusieurs dizaines de milliers de francs. La police rappelle les points importants afin de prévenir ces escroqueries.