Suite à plusieurs manifestations prévues le samedi 24 mars 2018 (Oldtimer-& Teilemarkt Suisse OTM à Forum Fribourg et le Tournoi International des Piccolos de Fribourg à la patinoire St-Léonard), d’importantes perturbations de trafic sont attendues sur le plateau d’Agy et aux environs de St-Léonard le samedi matin entre 8 heures et 12 heures.