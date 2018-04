Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La police cantonale a élucidé deux séries de dommages à la propriété. A Châtel-St-Denis, plus d'une trentaine de véhicules ont été vandalisés entre janvier 2017 et mars 2018. A Granges-Paccot, entre septembre et octobre 2017, plusieurs infrastructures de bâtiments scolaires ont été endommagés par des tags. Le montant total des dégâts est estimé à plusieurs dizaines de milliers de francs. Au total, sept auteurs ont été interpellés par la police.