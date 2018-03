Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Mardi dernier, en soirée, le Centre d'engagement et d'alarmes de la Police fribourgeoise a reçu plusieurs appels faisant état de vols de sacs à main et d'effets personnels dans des établissements publics en ville de Fribourg. Les signalements fournis et le concours de tierces personnes ont permis l'interpellation de trois hommes. Divers objets dérobés ont été retrouvés.