La Police cantonale est parvenue à élucider une série de vols commis dans des établissements scolaires fribourgeois et vaudois entre juin 2017 et mars 2018, après qu'un homme a été interpellé à Genève. Le butin, s'élevant à plusieurs milliers de francs, a pu en partie être restitué. L'individu mis en cause a été placé en détention.