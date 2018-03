Jeudi 29 mars à 08h25, une voiture conduite par une habitante de Cortaillod, âgée de 48 ans, circulait sur l’AR A5 en direction de Lausanne. Peu avant la tranchée couverte d’Auvernier, son véhicule s’est déporté sur la sur la voie de gauche. Suite à cela elle a entrepris une manœuvre pour corriger sa trajectoire et a heurté le bord droit de la chaussée. Sous l’effet du choc, le véhicule a continué sa course pour percuter une deuxième fois le bord droit de la route, avant de s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence. Blessée, la conductrice a été transportée au moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. L’autoroute a été fermée jusqu’à 10h45 pour le constat et le nettoyage de la chaussée.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici