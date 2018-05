Mardi 22 mai à 0745, les pompiers du SIS de Neuchâtel sont intervenus pour l’incendie d’une voiture sur l’autoroute A5, entre l’échangeur de Cornaux et la sortie Le Landeron, en direction de Bienne. Le feu s’est déclaré dans le compartiment moteur et s’est propagé à l’entier du véhicule, qui a été totalement détruit par les flammes. Le sinistre a été rapidement maîtrisé par les hommes du feu. L’autoroute a été fermée jusqu’à 0915 pour les besoins du constat et du nettoyage de la chaussée.

