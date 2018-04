Un individu en état probable de démence et en fuite d’un hôpital psychiatrique, a agressé des passants au hasard au moyen d’une hache à Valangin, blessant 2 femmes et un homme avant d’être maîtrisé par des citoyens. Il avait agressé la veille une autre femme à Marin la blessant légèrement.



Le Ministère public et la police neuchâteloise communiquent que le mardi 24 avril 2018 vers 19h00, un homme de 31 ans, domicilié dans la région, a agressé avec une hache une habitante de Valangin qui se trouvait vers son véhicule avec une hache et l’a blessée à la nuque, puis il s’en est pris à une autre automobiliste qui se trouvait à proximité la blessant à l’épaule. L’individu a été maîtrisé par l’accompagnant de la deuxième victime, aidé par deux autres passants. Appelée sur place, la police neuchâteloise a aussitôt interpellé cet homme. Les deux femmes blessées dans cette agression ont été transportées en ambulance à l’hôpital de Pourtalès. Le pronostic vital des victimes n’est pas engagé. Un des hommes qui a réussi à désarmer l’auteur a été également légèrement blessé lors des faits.



Préalablement à ces faits, l’individu interpellé était hospitalisé en milieu psychiatrique dans le canton, mais n’était pas connu pour des faits de violence. Il s’était échappé de l’hôpital psychiatrique de Préfargier lundi 23 avril 2018 en fin de journée, où il se trouvait en placement volontaire. Après sa fuite, il avait immédiatement fait l’objet d’un avis de disparition à la police par cet établissement. Le même soir, il avait agressé et frappé à main nue une femme à Marin pour tenter de lui voler sans succès son véhicule. Cette première victime a été légèrement blessée. Depuis ces faits, il faisait l’objet d’intensives recherches par la police neuchâteloise.



Une procédure pénale a été ouverte par le parquet général. Selon les premiers éléments, l’auteur ne connaissait pas ses victimes et les a vraisemblablement attaqués au hasard. L’enquête va tenter de déterminer le parcours de cet individu durant sa fuite, les circonstances et les causes de ces évènements.

Neuchâtel, le 25 avril 2018.

Service Information et Communication de la police neuchâteloise – 032/889.90.00.



Parquet général, M. Jean-Paul Ros, Procureur - 032/889 61 70

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici