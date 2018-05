La campagne "rentrée scolaire printemps 2018" menée du mardi 16 au vendredi 20 avril 2018 enregistre une baisse du taux de conducteurs sanctionnés pour excès de vitesse par rapports à 2017.

Du 16 au 20 avril 2018, la police neuchâteloise et les services communaux de la sécurité publique (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Peseux et St-Blaise) étaient présents pendant 220 heures aux abords des collèges. Parallèlement, pendant 100 heures, les quatre radars stationnaires de la police neuchâteloises ont contrôlé plus de 13’000 véhicules dans tout le canton. Comme au cours des précédentes campagnes, c'est dans les zones 30 km/h que l'on enregistre le plus haut taux d'usagers sanctionnés avec 6.1% (9% en 2017). Le taux total des automobilistes sanctionnés pour excès de vitesse est en baisse en 2018, soit 3.5% (5.6% en 2017).

Quelques faits :

Lundi 16 avril 2018 à Buttes, rue de la Gare aux abords directs du collège, un automobiliste a été flashé à 75 km/h, dans une zone à 50 km/h.

Le plus haut taux d’infraction a été relevé le jeudi 19 avril 2018 à Peseux, rue du Lac à proximité du collège des Coteaux, où la limitation est à 30km/h. Sur 189 véhicules qui ont emprunté ladite rue entre 10h15 et 11h55, 50 ont été mesurés en excès de vitesse et la plus haute vitesse relevée est de 52 km/h.

Jeudi 19 avril 2018, au Locle, rue de la Jaluse, à proximité du collège de la Jaluse, un automobiliste a été flashé à 73 km/h dans une zone 50 km/h.

La police poursuivra ses efforts en matière de prévention et de contrôles de vitesse, aussi bien en localités que sur les axes hors localité aux endroits particulièrement dangereux.

