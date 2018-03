Mercredi 14 mars 2018 vers 0800, un véhicule conduit par une habitante de Nods, âgée de 34 ans, circulait sur la route de Chaumont en direction de Neuchâtel. Dans une courbe à droite, elle a perdu la maîtrise de son véhicule, a percuté un rocher à droite de la chaussée et a terminé sa course 100 mètres en contrebas. Blessée, la conductrice a été prise en charge par un témoin de l'accident et transporté à l'hôpital de Pourtalès.

