Mercredi 1er août à 1100, une voiture conduite par un habitant de Tafers/FR, âgé de 68 ans, circulait sur la route de Sachet à Cortaillod en direction de Colombier. Arrivé à l'intersection avec la route de Sachet, route de l'Areuse et l'avenue François-Borel, il a dévié de sa trajectoire, probablement à cause d'un autre véhicule, et a heurté le trottoir sis à gauche de la chaussée. Dégâts matériels.

