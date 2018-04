Décès d’un jeune garçon à La Chaux-de-Fonds

Samedi 14 avril 2018 dans l’après-midi, un jeune garçon est décédé tragiquement au domicile familial. Une enquête a été ouverte par le parquet régional de La Chaux-de-Fonds.

Le Ministère public et la police neuchâteloise communiquent qu’un jeune garçon de 13 ans est décédé samedi 14 avril 2018 à son domicile. Une enquête a été ouverte pour établir les causes et les circonstances de ce décès. Les premiers éléments tendent à démontrer que l’intervention d’un tiers pouvait être exclue.

Lorsque l’intérêt public n’est pas concerné, les autorités ne communiquent pas ce genre d’évènements tragiques. Ceux-ci représentent pour les familles concernées des épreuves difficilement surmontables et une information publique inutile décuple les souffrances de ces familles. Malheureusement, ce tragique décès a suscité des réactions déplacées sur les réseaux sociaux, alimentant des rumeurs infondées de toutes sortes.

Le Ministère public et la police neuchâteloise ne cautionnent pas ces rumeurs qui sont sans fondement et invitent instamment ceux qui les propagent à y renoncer et à respecter le deuil éprouvé par la famille

