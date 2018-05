Depuis ce matin à 0630, la police neuchâteloise a déployé d'importants moyens policiers particulièrement dans les hauts de la ville de Neuchâtel suite à la disparition d'une jeune fille de 9 ans. Ce déploiement a suscité des interrogations de la population.

Cette enfant avait quitté son domicile tôt ce matin et ne s'était pas rendue à son école. C'est sa mère qui a donné l'alerte. Sa disparition a été jugée inquiétante et son signalement a été immédiatement diffusé aux services de police et aux frontières au niveau national et international.

La police neuchâteloise a engagé une cinquantaine de policiers sur cette affaire et fort heureusement, à 13h40, une patrouille a retrouvé la jeune fille saine et sauve à un arrêt de bus en ville de Neuchâtel. Un appel à la population était prévu pour 14h.

La jeune fille, qui se porte bien, a été prise en charge par la police judiciaire et son unité spécialisée pour les mineurs.

La police neuchâteloise remercie ses différents partenaires qui ont apporté leurs concours dans les recherches dont notamment le collège des Acacias, TransN, la police ferroviaire (TPO), les différentes polices cantonales et certains commerces de la ville de Neuchâtel.