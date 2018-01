Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Jeudi 18 janvier à 0700, une voiture conduite par une habitante de nationalité française, circulait sur la H20 hauteur Malvilliers en direction de Neuchâtel. En raison de la chaussée glissante et d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route, la conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule. Ce dernier après avoir grimpé sur le talus de droite, traversé les 2 voies de circulation est venu percuter frontalement la berne centrale avant de finir sa course sur la voie de gauche dans le sens de circulation. Blessée, la conductrice a été prise en charge par une ambulance Roland et acheminée à l'hôpital de Pourtalès. Véhicule pris en charge par le dépanneur de service.