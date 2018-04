Le Procureur et la Police neuchâteloise communiquent :



Incendie de forêt à Champ du Moulin



Mercredi 18 avril 2018 en début d’après-midi, un feu de forêt s’est déclaré à l’Est de Champ du Moulin Dessus, soit le long du sentier bleu. L'alerte a été donnée par des promeneurs à 13h35.



5 pompiers professionnels du SIS, ont été engagés avec 4 véhicules ainsi que le centre de secours du Littoral Ouest avec 8 hommes et 2 véhicules. La police neuchâteloise a mobilisé 4 agents sur les lieux du sinistre.



Une zone d’environ 500 m2 a brûlé et le sinistre a été maîtrisé vers 16h00.



Les causes et les responsables de l'incendie sont connus. Il s’agit de promeneurs qui ont fait une grillade le long d’un sentier. Les flammes se sont rapidement propagées aux feuilles et au bois très secs se trouvant à proximité. Une enquête a été ouverte par le procureur de permanence.



Marc REMY

Procureur

Parquet régional de Neuchâtel

032/ 889 61 71

www.ne.ch/autorites



Philippe Kramer

Chef police secours

Police neuchâteloise

032/ 889 90 00

www.ne.ch/police