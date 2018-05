Samedi 19 mai à 0030, les pompiers du Val-de-Ruz sont intervenus pour l’incendie d’une voiture sur la route entre Villiers et Le Pâquier, peu avant le parking du Crêt-du-Puy. Le feu s’est déclaré dans le compartiment moteur et s’est propagé à l’entier du véhicule, qui a été totalement détruit par les flammes. Le sinistre a été rapidement maîtrisé par les hommes du feu. La route a été fermée jusqu’à 0345 pour les besoins du constat et du nettoyage de la chaussée.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici