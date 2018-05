Mardi 8 mai vers 0740, un scooter de couleur noire, conduit par une habitante de Colombier, âgée de 27 ans, circulait sur l’avenue du Premier-Mars à Neuchâtel, en direction est. Dans le giratoire du Port, elle tourna pour se rendre en direction du centre-ville. A ce moment, une voiture Mercedes, de couleur rouge, qui circulait sur ladite avenue en direction ouest, lui a coupé la route et a continué sa course. Pour éviter un choc avec la voiture, la scootériste freina et chuta sur la chaussée. Blessée, elle s’est rendue par ses propres moyens pour un contrôle à l’hôpital de la Providence. Le conducteur de la Mercedes rouge, ainsi que les témoins de cet accident, sont priés de prendre contact avec la police neuchâteloise, tél. 032 889 90 00.

