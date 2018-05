Communiqué de presse



Le Procureur et la Police neuchâteloise communiquent:



Ce mercredi 23 mai 2018 vers 1600, un enfant âgé de 5 ans est tombé pour des raisons encore indéterminées dans le bac de rétention des eaux de la Compostière du Val-de-Ruz, située sur la commune de Boudevilliers, où il s'était rendu avec sa maman.



Rapidement sur place, les secours ont prodigué les premiers soins à l’enfant avant qu’il ne soit héliporté à l’hôpital de l’Ile à Berne où il est malheureusement décédé en début de soirée.



Une instruction a été ouverte afin de déterminer les causes et circonstances de cet événement.



D’autres informations seront données ultérieurement s’il y a lieu.





Neuchâtel, le 23 mai 2018





M. Fabrice Haag

Procureur au parquet régional

de Neuchâtel

032 889 61 71

www.ne.ch/pouvoirjudiciaire



M. Manuel Garcia

Officier de service

Police neuchâteloise

032 889 90 00

www.ne.ch/police