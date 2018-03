Lundi 5 mars 2018, vers 1h40, un incendie s’est déclaré dans un chalet à Chesières. Très rapidement le feu s’est propagé à l’ensemble du bâtiment composé de 4 niveaux et 7 appartements. Tous les occupants ont pu quitter leur habitation et ont été relogés pour la nuit. Par mesures de sécurité, un chalet voisin a également été évacué. Dépêchées sur les lieux du sinistre, la police de l’EPOC et la Gendarmerie vaudoise ont notamment sécurisé les environs. L’incendie a été combattu par les sapeurs-pompiers de la région. Plusieurs personnes ont été incommodées par les fumées et prises en charge par des ambulances.

Le trafic sur la RC 719 BP a été interrompu jusqu’à 8h15 ce matin.

L’enquête suit actuellement son cours pour déterminer les causes de l’incendie.

