Nolwenn B., âgée de 15 ans, domiciliée à Nyon, n’a plus donné de ces nouvelles depuis dimanche 24 avril 2018 vers 5 heures du matin, alors qu’elle se trouvait certainement à proximité de la gare de Lausanne. Les recherches entreprises par la police n’ont toujours pas permis de la retrouver. Nolwenn B. correspond au signalement suivant : 173 cm, corpulence moyenne, cheveux longs noirs, yeux bruns, porte des lunettes médicales, a un piercing au nez, des traces de morsures sur la joue droite et des traces d’anciennes brûlures sur les avants bras.. Elle est vêtue d’un short noir, de bottines à talons noirs, d’une chemise à carreaux bleus et noirs et porte un sac à dos en tissus noir avec comme motifs des têtes-de-mort. Toutes les personnes ayant aperçu l’intéressée au ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au (+41) 021 333 53 00 ou avec le poste de police le plus proche. Une photographie de l’intéressée est jointe à l’intention des médias

