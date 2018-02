Mercredi 24 janvier 2018, vers 07h25, un accident avec blessés a eu lieu sur la route cantonale dite « des Paysans » sur la Commune de Froideville. Un Suisse de 26 ans a perdu la maîtrise de son véhicule à cause de la route verglacée. La voiture a fini sa course dans un sapin. Une première témoin s’est ensuite arrêtée pour porter secours au conducteur blessé. A la vue de l’accident, une conductrice suisse de 54 ans a dérapé et son véhicule est sorti de route. Peu après, les événements se sont reproduits avec un conducteur suisse de 20 ans. Ce dernier a alors heurté les deux femmes qui se trouvaient au bord de la route avant de finir sa course dans l’herbe.

Les deux femmes ont été emmenées en ambulance au CHUV, l’une d’elle souffrant de multiples fractures. Leur vie n’est pas en danger.

Le Procureur du Nord vaudois a ouvert une enquête confiant les investigations aux spécialistes de l’Unité de circulation de la gendarmerie.

