Mardi 6 mars 2018, vers 09h50, la centrale de la police communale de Lausanne était avisée par un témoin d’un accident impliquant un piéton et un semi-remorque l’avenue d’Ouchy à Lausanne. Sur place, les secours n’ont pu que constater le décès du piéton, un Suisse de 85 ans domicilié à Lausanne. Pour des raisons que l’enquête devra déterminer, le semi-remorque conduit par un chauffeur allemand de 34 ans a heurté la victime qui se trouvait sur la route, hors d’un passage pour piétons.

La Procureure de service s’est rendue sur place et a ouvert une enquête pénale. Elle a demandé le séquestre du véhicule ainsi qu’un constat technique dont un scanner en 3D. Dès lors, les investigations ont été reprises par les spécialistes de l’unité de circulation de la gendarmerie qui possèdent le matériel nécessaire pour ce type de constat. L’avenue d’Ouchy a été fermée à la circulation pour les besoins de l’enquête et du dépannage jusqu’aux alentours de 17h00.

Cet accident a nécessité l’intervention de plusieurs patrouilles de la police communale de Lausanne et de la gendarmerie vaudoise, d’inspecteurs de la police de sûreté (brigade police scientifique), du SMUR, d’une ambulance et des pompiers du SPSL de Lausanne.

