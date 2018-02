Samedi 17 février 2018, vers 11h30, un accident a eu lieu sur la route cantonale à la sortie de Peney, en direction d’Essert-sous-Champvent. Deux voitures se sont percutées frontalement.

Des blessés sont à déplorer. Un ressortissant suisse âgé de 21 ans a dû être désincarcéré dans le premier véhicule. Il a été transféré par ambulance au CHUV à Lausanne. Sa vie n’est pas en danger. Le conducteur de la seconde voiture, âgé de 33 ans, a été plus légèrement touché. Il a été acheminé par ambulance à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains pour des contrôles. La route a dû être fermée pour permettre l’intervention des secours.

Cet accident a nécessité l’intervention de 2 patrouilles de la gendarmerie, de collaborateurs de l’unité de circulation de la Police cantonale, de 4 véhicules du SDIS du Nord Vaudois et de deux ambulances du CSU du Nord vaudois.

Le procureur de service a été renseigné. Le constat effectué par la gendarmerie vaudoise devra établir les causes de l’accident.

