Aors qu’il circulait en direction de Chavornay, un camion semi-remorque a dévié de sa trajectoire et est sorti de la route cantonale reliant Orbe à Chavornay. Il a enfoncé la glissière de sécurité et s’est immobilisé sur les voies de la ligne de train reliant également les deux localités.

Cet accident n’a pas fait de blessé. La circulation sur la route cantonale est interrompue, le temps du dépannage et les passagers de la ligne de train sont transportés par des bus jusqu’à ce que la ligne soit remise en fonction, ce qui ne se fera pas avant 18h00.

