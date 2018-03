Mardi 6 mars 2018, vers 09h15, la centrale du 144 était avisée qu’un ouvrier avait été blessé alors qu’il travaillait sur un tour dans une entreprise à Puidoux. Pour des raisons que l’enquête devra déterminer, une pièce de métal s’est détachée de la machine en marche et a heurté cet homme en plein ventre. Malgré l’intervention des secours, ce Suisse de 39 ans est décédé sur place de ses blessures.

Le procureur de service a ouvert une instruction pénale et a demandé l’intervention d’experts de la SUVA. L’enquête a été confiée aux gendarmes du poste de Paudex, avec l’appui de la brigade police scientifique.

Cet accident a nécessité l’intervention d’une ambulance 144 de Riviera et du SMUR, de 3 patrouilles de la gendarmerie vaudoise, d’inspecteurs de la police de sûreté et de l’équipe de soutien d’urgence (ESU).

