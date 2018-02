Dimanche 25 février 2018, à 07h00, un témoin a avisé la Police cantonale via le numéro d’urgences 117, d’un accident à la rue de la Boverie à Payerne. Rapidement sur les lieux, plusieurs patrouilles de gendarmerie, ainsi que le SMUR, une ambulance et le SDIS Broye-Vully ont pris en charge le conducteur, un Suisse de 27 ans, domicilié dans la région. Grièvement blessé et sa vie étant en danger, il a été héliporté à l’Hôpital de L’Ile à Berne par la REGA.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur seul à bord, circulait sur la rue de Guillermaux en direction du giratoire de la Boverie. Arrivé à cet endroit, il a poursuivi sa course en ligne droite, pour terminer contre le mur d’une maison, rue de la Boverie 17.

La procureur de service a été renseignée et les gendarmes de l’unité mobile de gendarmerie de la région Nord vont procéder aux investigations nécessaires à établir les circonstances exactes et les causes de cet accident. Cet événement a nécessité l’intervention du SMUR et d’une ambulance HIB Payerne, d’un hélicoptère de la REGA et son équipage médicalisé, des pompiers du SDIS Broye-Vully, de trois patrouilles de la gendarmerie et du personnel communal pour la mise en place d’une déviation du trafic entre 07h00 et 09h30.

