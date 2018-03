Dimanche 11 mars 2018 vers 02 :40, la centrale de la Police cantonale était avisée d’un accident impliquant deux véhicules dans le tunnel d’Arrissoules sur l’A1 direction Lausanne. Il ressort qu’une conductrice a d’abord perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison que l’enquête devra déterminer. Le véhicule a percuté le mur du tunnel et a fini sa course sur le toit. Arrivant peu après, un autre automobiliste, un Portugais de 46 ans, n’a pas pu s’arrêter à temps et a percuté de face la voiture accidentée. La conductrice de cette dernière a été projetée contre le bord d’un trottoir et souffre de lésions graves à la tête. Cette victime, également portugaise, de 32 ans, a été emmenée au CHUV en ambulance.

Pour les besoins de l’enquête et du dépannage, l’autoroute direction Lausanne a été fermée à la circulation par la police cantonale et l’entretien des routes nationales fribourgeois à la hauteur d’Estavayer-le-Lac. Le trafic a pu reprendre vers 11h30. Une déviations du trafic a été mise en place (plan Delesta) avec l’aide de la Protection civile (ORPC) Jura-Nord vaudois.

Le Procureur de service vaudois a ouvert une enquête, les investigations étant confiées aux spécialistes de l’unité de circulation de la gendarmerie vaudoise.

Cet accident a nécessité l’intervention du côté vaudois d’une ambulance du Centre de secours d’urgence du Nord vaudois et du SMUR, du personnel de l’ORPC Jura-Nord vaudois et du DGMR et de quatre patrouilles de la gendarmerie vaudoise.

