Dimanche 6 mai 2018, vers 07h45, un témoin a avisé les services de secours, via le 144 d’un accident impliquant un cycliste seul en cause sur la route de Blonay, à la Tour-de-Peilz Deux patrouilles de police Riviera, ainsi que les différents services de secours sont rapidement intervenus. Après avoir été réanimée, la victime, qui ne portait pas de casque, a été médicalisée puis acheminée au CHUV, au moyen d’une ambulance. Malgré les soins qui lui ont été prodigués, ce ressortissant suisse de 45 ans, domicilié dans la région, est décédé en fin d’après-midi. La procureure de service a ouvert une instruction pénale et a confié les investigations à police Riviera en vue de déterminer les causes et circonstances de cet accident. Cette intervention a nécessité l’engagement de deux patrouilles de police, d’un médecin du SMUR et d’une ambulance du CSU Riviera.

