Ce jour, mardi 8 mai 2018, vers 15h45, lors d’un accident de circulation un camion et sa remorque se sont renversés à cheval sur la chaussée et la bordure herbeuse obstruant presque complétement les voies de circulation. Le chargement de la remorque s’est répandu au sol. Bien que choqué, le conducteur du poids-lourd, un ressortissant suisse de 27 ans, domicilié en Suisse allemande, n’a pas été hospitalisé. L’enquête déterminera les causes et circonstances de cet accident qui a nécessité la fermeture de l’autoroute pour les usagers circulant en direction de Lausanne. D’importants moyens de dépannages sont mis en œuvre afin de dégager le convoi accidenté, procéder au nettoyage de la chaussée et permettre la réouverture au trafic dans le courant de la nuit.

