Lundi 21 mars peu après 16h00, un accident a eu lieu sur un chantier situé entre Rossinière et Château d’Oex. Trois ouvriers étaient en train de travailler sur une plateforme en dessus d’une galerie de la ligne du MOB. Pour une raison que l’enquête devra éclaircir, cette plateforme a cédé, entrainant les trois ouvriers qui se sont blessés dans leur chute: un français de 52 ans et deux portugais de 41 et 55 ans. Ce dernier a été grièvement blessé et héliporté au CHUV où son pronostic vital est engagé.

