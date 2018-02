Police VD : Agression mortelle au couteau dans un centre de requérants d’asile à Ecublens. - 08.02.2018

Mercredi 7 février aux alentours de 9h15, au centre EVAM d’Ecublens, un résident d’origine sri-lankaise de 19 ans a reçu la visite d’une connaissance, un Suisse d’origine sri-lankaise de 47 ans, qui l’a poignardé pour une raison que l’enquête devra établir. La victime est décédée sur place malgré les tentatives de réanimation prodiguées par l’infirmière du centre, puis par le médecin du SMUR et les ambulanciers appelés en urgence.

L’auteur présumé a été interpellé sur place par un agent de sécurité privée et mis à la disposition des enquêteurs qui sont chargés de déterminer les causes et les circonstances de cette agression.

La procureure de service, qui s’est rendue sur place, a ouvert une instruction pénale qui sera menée par les inspecteurs de la brigade criminelle et de la brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise. Plusieurs patrouilles de la Police de l’Ouest lausannois et de la gendarmerie sont également intervenues sur les lieux.

L’auteur présumé a été entendu par la Brigade criminelle et gardé à disposition du Ministère Public qui l’a également entendu et qui va demander sa mise en détention provisoire au Tribunal des mesures de contraint.

