Dimanche 18 février 2018, vers 22h10, le Centre d’engagement et de transmission de la Police cantonale vaudoise (CET) était avisé qu’un accident de circulation venait de se produire, peu après le Viaduc de Chillon en direction de Villeneuve. Dans une longue courbe à droite, le conducteur a, pour une raison indéterminée, laissé dévier son véhicule vers la gauche. Son auto a roulé quelque cinquante mètres sur la bande herbeuse bordant la chaussée, avant de heurter frontalement le mur de soutènement élevé à cet endroit. Suite au choc, le conducteur est resté prisonnier de l'habitacle de son véhicule. Malgré que plusieurs usagers de passage lui ait rapidement porté secours, le conducteur, un ressortissant français de 34 ans domicilié en Valais, n’a pas pu être extrait de sa voiture, il est décédé dans l’incendie qui a suivi.

Une enquête a été ouverte par le Procureur de service et les investigations ont été confiées aux gendarmes de l’Unité de circulation de la gendarmerie vaudoise.

Cet accident a nécessité l’engagement d’une ambulance et d’un équipage SMUR Riviera-Chablais, de huit patrouilles de gendarmerie, des collaborateurs de la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR), la PCi Riviera-Pays d’Enhaut et district Aigle pour la déviation du trafic (DELESTA) jusqu’à 2h00, d’une représentante de l’Equipe de soutien d’urgence (ESU), ainsi que les pompiers du SDIS Riviera.

