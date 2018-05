L'autoroute A9 est bloquée entre Chexbres et Belmont en direction de Lausanne ce matin vendredi 4 mai 2018. Une déviation a été mise en place.

Un camion avec remorque a heurté une installation de signalisation 800 mètres après le tunnel du Flonzaley et s’est mis en travers de la chaussée. De l’huile s’est également répandue sur la chaussée. Les travaux de dépannage et de nettoyage dureront jusqu’au rétablissement complet de la chaussée prévue pour le milieu de la matinée.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici