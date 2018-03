Monsieur Julien M. âgé de 33 ans, a été vu la dernière fois le 24.02.2018 à Lausanne. A la demande de sa famille, la Police diffuse cet avis de disparition.

Julien M. correspond au signalement suivant : 183 cm, cheveux rasés bruns, yeux gris vert, barbe courte, corpulence mince, type européen, piercing en bois extenseur de lobe à l’oreille droite et piercings anneaux à l’oreille gauche, divers noms tatoués sur une jambe ainsi qu’un microphone tatoué sur le torse. Porte habituellement des pantalons slim, des baskets, une casquette, des lunettes de vue et un casque pour la musique autour du cou (l’habillement le jour de sa disparition fait défaut).

Toutes les personnes ayant remarqué cette personne ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police municipale de Lausanne au +41 21 315 15 15 ou avec le poste de police le plus proche.

Avec nos remerciements pour votre précieuse collaboration.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici