Vendredi 11 mai 2018, vers 16h55, deux individus cagoulés et armés de pistolets, ont menacé l’employée d’une épicerie, à Montpreveyres. Sous la menace de leur arme de poing, ils se sont fait remettre le contenu de la caisse et ont pris la fuite rapidement sur un deux-roues. L’important dispositif de recherches mis en place par la police cantonale vaudoise, avec l’appui de la police fribourgeoise et des polices communales, n’a pas permis d’interpeller les auteurs, toujours en fuite. Fortement choquée, la victime, une ressortissante cubaine de 48 ans, n’a pas été blessée physiquement mais a bénéficié d’un soutien psychologique. Le procureur de service a ouvert une enquête. Les investigations sont confiées aux inspecteurs de la police de sûreté. Les auteurs répondent au signalement suivant : 1 homme, 170 cm, 20-30 ans, yeux noirs, peau basanée type maghrébin, portait une cagoule noire, un jean bleu, une veste en cuir noire serrée avec capuchon, des baskets foncées et des gants; 1 homme 185 cm, corpulence mince, portait une doudoune grise avec capuchon, un casque noir, un jean bleu foncé et une veste noire. Tous deux s'exprimaient en français. La Police cantonale lance un appel à témoin. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le 021 333 5 333 ou de s’annoncer au poste de police le plus proche. Cet événement a nécessité l'intervention de nombreuses patrouilles de la gendarmerie vaudoise, de la police fribourgeoise et des polices communales, ainsi que d’inspecteurs de la police de sûreté.

