Samedi 12 mai 2018, vers 22h00, un individu cagoulé et muni d’un pistolet a menacé les deux employés présents dans le shop d’une station-service à Orbe. Sous la menace de son arme, il s’est fait remettre le contenu de la caisse. Il a ensuite pris la fuite à bord d’une voiture. Un important dispositif de recherches a rapidement été mis place par la gendarmerie vaudoise, en collaboration avec la Police du Nord vaudois. Les employés de la station-service, deux portugais de 27 et 31 ans, n’ont pas été blessés physiquement. Le procureur de service a ouvert une enquête. Les investigations sont confiées aux inspecteurs de la police de sûreté. L’auteur qui s’est rendu dans la station répond au signalement suivant : 1 homme, 175 cm, 20/25 ans, corpulence normale, yeux bleus clairs, portait une cagoule noire, une veste bleue, des pantalons bleu, des grosses baskets blanches, des gants en plastique bleu. Il tenait un pistolet noir et parlait français sans accent. La Police cantonale lance un appel à témoin. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le 021 333 5 333 ou de s’annoncer au poste de police le plus proche. Cet événement a nécessité l'intervention de nombreuses patrouilles de la gendarmerie vaudoise et de la Police du Nord vaudois, ainsi que d’inspecteurs de la police de sûreté et de la police scientifique.

