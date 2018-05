Samedi 12 mai 2018, vers 06h30, deux individus cagoulés et munis d’armes à feu, ont menacé les deux employées, dans un supermarché, à Thierrens. Sous la menace de leurs armes, ils ont ligotés les victimes après les avoir forcées à ouvrir le coffre dont ils ont emporté le contenu. Ils ont ensuite rapidement pris la fuite à bord d’une voiture qu’ils ont abandonnée peu après à la suite d'un accident. Toujours sous la menace de leurs armes, ils se sont emparés de la voiture d’un Suisse de 36 ans se trouvant à proximité du lieu de l’accident. L’important dispositif de recherches mis en place par la police cantonale vaudoise, avec l’appui des polices communales, n’a pas permis d’interpeller les auteurs, toujours en fuite. Les employées du supermarché, une suissesse de 23 ans et sa collègue portugaise de 33 ans, sont parvenues à se libérer et à aviser les secours. Elles n’ont pas été blessées physiquement. La procureure de service a ouvert une enquête. Les investigations sont confiées aux inspecteurs de la police de sûreté. Les auteurs étaient vêtus d’habits foncés, leur visage était masqué et ils portaient des gants. Tous deux étaient armés. Cet événement a nécessité l'intervention de nombreuses patrouilles de la gendarmerie vaudoise et des polices communales, d’un hélicoptère d’Héli Lausanne, ainsi que d’inspecteurs de la police de sûreté.

