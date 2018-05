Samedi 5 mai 2018, vers 02h30, la Police cantonale était avisée qu’un brigandage venait de se produire à Vevey, au boulevard de St-Martin. Au terme d’une course effectuée à la demande d’un client pris en charge peu auparavant un chauffeur de taxi a été menacé au moyen d’un couteau par son passager qui voulait s’emparer de sa bourse. En tentant de se protéger, le chauffeur a été blessé sérieusement aux mains et au thorax. L’auteur, qui s’exprimait en français sans accent, est parvenu à s’enfuir en emportant une partie de l’argent contenu dans la bourse. L’important dispositif policier mis en place conjointement par la police Riviera et la gendarmerie vaudoise n’a pas permis d’interpeller l’auteur. Au terme de l’agression, le chauffeur de taxi, un ressortissant Suisse de 68 ans domicilié à Fribourg, s’est rendu à l’Hôpital du Samaritain, à Vevey, pour y recevoir des soins. Il a ensuite été acheminé au CHUV, en ambulance. Le signalement de l’auteur est le suivant : un homme de type africain, 20-25 ans, 170-180 cm, cheveux courts, crépus et bouclés, portant une sacoche foncée avec bandoulière dans laquelle se trouvait un porte-monnaie rouge vif. L’enquête ouverte par la procureure de service a été confiée aux inspecteurs de la Police de sûreté. La police cantonale vaudoise lance un appel à témoin. Les personnes susceptibles de fournir des renseignements au sujet de cette agression sont priées de prendre contact avec le centre d’engagement et de transmission de la police cantonale vaudoise au 021 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche. Cet événement a nécessité l'intervention de plusieurs patrouilles de police Riviera et de la gendarmerie vaudoise, de la brigade canine de la gendarmerie, ainsi que d’inspecteurs de la brigade de police scientifique et de la brigade délinquance sérielle.