Désireuse de sensibiliser les motards en début de saison, la Police cantonale vaudoise, en partenariat avec le Service des automobiles et de la navigation continue d’œuvrer pour des actions de prévention et de sensibilisation. À cet effet, elle propose, pour la troisième année consécutive, un concept de prévention dynamique pour les motards. En effet, elle offre par tirage au sort, deux journées gratuites, les samedis 2 juin et 23 juin 2018, qui permettront à plusieurs groupes de motards par journée, de sillonner les routes du canton avec un moniteur de conduite de la Gendarmerie.

L’objectif de ces journées sera d’apprendre à adopter une conduite adaptée aux conditions de la route et d’opter pour des trajectoires sécuritaires dans les virages. Elles débuteront à 8h30 pour se terminer vers 16h30. Au cours de ces journées, des ateliers de maniabilité, de sécurité et de prévention seront également proposés.

Cette action est également soutenue par les experts du SAN qui assureront les contrôles des éléments de sécurité des motos et se tiendront à disposition pour toutes les questions techniques.

Cette manifestation est accessible à tous les motards résidant dans le canton de Vaud en possession d'une moto d'une puissance de 25 KW minimum et immatriculée. Chacun circulera et participera aux ateliers sous sa propre responsabilité. Le formulaire d'inscription est à remplir en ligne sur votrepolice.ch/fr/trajectoires jusqu'au 6 mai 2018. Les gagnants tirés au sort recevront la confirmation de leur participation par e-mail, d'ici au 13 mai 2018 ainsi que les lieux de rendez-vous.

La manifestation pourrait être annulée 48 heures auparavant selon les conditions météorologiques.

