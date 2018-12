Dimanche 2 décembre, aux alentours de 23h00, le Centre de traitement des alarmes du 118 a reçu l’appel du locataire d’un chalet des Diablerets qui était la proie des flammes. En attendant l’arrivée des pompiers, l’occupant du chalet, un ressortissant français de 20 ans, a eu le temps de sortir et de se mettre à l’abri. Il est sain et sauf. Arrivés sur place, les pompiers ont constaté que le chalet s’était déjà entièrement embrasé. Ils se sont alors employés à protéger le chalet voisin, distant d’une quinzaine de mètres. Celui-ci n’a dès-lors par été atteint par les flammes. Les investigations sont en cours pour identifier la cause de l’incendie. L’enquête est menée par les spécialistes du groupe incendie et de la brigade de police scientifique de la Police de sûreté avec l’appui des gendarmes de la région. L’intervention a nécessité l’engagement de deux patrouilles de gendarmerie et d’une trentaine de pompiers du SDIS Leysin qui a mobilisé 6 véhicules.

