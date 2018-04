Jeudi 19 avril 2018, vers 14h30, le conducteur d’une voiture grise a heurté une jeune femme qui traversait la chaussée dans une zone boisée entre Champagne et Vaugondry. La piétonne a été projetée dans le talus herbeux, où elle est restée brièvement inanimée. Lorsqu’elle a repris ses esprits, elle a fait appel au 144. Quant au conducteur de la voiture, qui circulait de Champagne en direction de Vaugondry, il a poursuivi sa route sans s’arrêter. Prise en charge par le personnel ambulancier, la jeune femme, une Suissesse domiciliée dans la région, a été acheminée à l’Etablissement hospitalier du Nord vaudois d’Yverdon-les-Bains. Elle souffre de plusieurs blessures et est choquée, mais ses jours ne sont pas en danger.

La Police cantonale vaudoise lance un appel à témoin. Les personnes qui ont circulé sur cette route au moment de l’accident et qui seraient en possession d’éléments susceptibles de faire avancer l’enquête, sont priées de prendre contact avec le Centre d’engagement et de transmission au 021 333 5 333.

Le procureur de service a été avisé. Il a confié les investigations aux gendarmes mobiles d’Yverdon-les- dans le but d’établir les circonstances exactes de cet accident.

Cet accident a nécessité l’intervention d’une ambulance de l’EHNV, ainsi que d’une patrouille de la Gendarmerie vaudoise.

