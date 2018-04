Les autoroutes A1 et A9 qui entourent le chef-lieu vaudois font l’objet de différents travaux. Ces zones de chantier entrainent des limitations de vitesse spécifiques auxquelles il est impératif de se conformer pour respecter la sécurité des ouvriers et faciliter la fluidité du trafic. La Police cantonale constate que près de 99% des usagers contrôlés respectent ces limitations mais maintient ses efforts afin de sensibiliser les conducteurs. Une signalisation spécifique est notamment disposée sur les chantiers avec des panneaux faisant état du nombre de permis de circulation retirés jusque-là. Les contrôles radar, effectués à partir de radars aussi bien fixes que mobiles, ont conduit à 35 retraits de permis en 5 semaines. Ces contrôles dans les zones de chantier vont être renforcés prochainement et vont perdurer pendant toute la durée des travaux.

Les travaux entamés ont pour but d’améliorer la qualité du réseau routier et impliquent la présence de nombreux ouvriers. Le respect des limitations indiquées et des distances de sécurité permet d’assurer la sécurité des ouvriers, mais contribue également à la fluidification du trafic en réduisant le nombre de bouchons et d’accidents.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici