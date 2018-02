Dimanche 25 février 2018, vers 13h00, deux personnes, pratiquant le ski de randonnée dans la région de Château d’Oex, sur le domaine « Le Rocher du Midi », ont été emportées par une plaque de neige. Dans leur chute, ces personnes ont heurté des barres rocheuses. L’une des victimes blessée, un Suisse de 61 ans a pu aviser les secours et il a été pris en charge par l’équipage d’un hélicoptère de la REGA dépêché sur les lieux de l’accident, le Creux du Rérey. Les secouristes ont découvert le corps de la deuxième victime, une Suissesse de 55 ans, décédée.

La REGA a engagé une deuxième machine pour héliporter un gendarme et un secouriste afin de procéder au constat et prendre en charge la personne décédée. Le blessé a été héliporté dans un premier temps à l’hôpital de Château d’Oex puis à l’hôpital de l’Ile à Berne. Sa vie n’est pas en danger. Les deux victimes sont domiciliées à Château d’Oex.

Cet accident a nécessité l’engagement de deux hélicoptères de la REGA provenant des bases de Zweisimmen et Berne, la colonne du secours alpin suisse de Château d’Oex avec 5 hommes et de trois gendarmes du peloton de montagne de la gendarmerie vaudoise.



