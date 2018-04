Police VD : Chute en montagne dans la région de Rougemont, un blessé grièvement atteint évacué par hélicoptère. - 08.04.2018

Samedi 07 avril 2018, vers 11 heures, 2 randonneurs à ski qui se trouvaient au sommet de la Pointe de Paray, dans la région de Rougemont, ont été surpris par l’effondrement d’une corniche neigeuse. L’un des deux, un guide de montagne de 45 ans, domicilié dans la région, qui accompagnait son client, a fait une chute d'environ 400 mètres sur une pente rocheuse enneigée. L’autre randonneur, un ressortissant belge âgé de 50 ans, a pu rapidement alerter les secours. Un hélicoptère de la REGA a été engagé sur zone et a pu immédiatement localiser et secourir le blessé. Ce dernier, inconscient et grièvement atteint notamment à la tête, a été évacué au CHUV. Son pronostic vital est engagé. Cet événement a nécessité l’intervention de 3 hélicoptères et d’une patrouille de la Gendarmerie. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de l’accident.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici